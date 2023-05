Ucraina, staffetta dell’umanità. All’appello risponde anche il M5S Sicilia

Anche il Movimento 5 Stelle Sicilia scende in campo per partecipare alla “Staffetta dell’Umanità” prevista per domani in tutta Italia. La marcia toccherà anche diverse località della Sicilia, dove sono previste 11 tappe, da Messina a Portopalo di Capo Passero.

”Si tratta di un segnale importante – dice il coordinatore M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola – che ci sentiamo di dover dare. È ora che il conflitto in Ucraina prenda convintamente i binari del negoziato, troppo a lungo trascurato a favore delle armi. Personalmente sarò nella zona di Lentini e Carlentini per dare il mio piccolissimo contributo”. Si