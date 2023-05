Sommatino. Visita istituzionale dell’assessore regionale on. Roberto Di Mauro al Comune

SOMMATINO. Una gradita visita quella che l’Assessore Regionale all’Energia e Servizi di Pubblica Utilità, On. Roberto di Mauro, ha fatto a Sommatino all’amministrazione comunale. L’assessore regionale è stato ricevuto presso il Vecchio Palazzo Municipale.

“Una visita istituzionale molto importante per la nostra Comunità – ha commentato il sindaco Letizia – era da molto tempo che Sommatino non riceveva una visita da parte di un esponente del Governo Regionale. Abbiamo discusso di comunità energetiche, di soluzioni per affrontare il caro energia ed il caro rifiuti, e di tante soluzioni che il Governo Schifani ha in cantiere per i Comuni Siciliani”.

Il sindaco ha poi concluso: “Si tratta di un ulteriore passo per solidificare la collaborazione tra la nostra Amministrazione ed il Governo Regionale. Fin dal nostro insediamento, infatti, l’Assessore Di Mauro, così come gli altri esponenti e deputati sempre molto vicini alla nostra Comunità, son stati a disposizione per affrontare ogni nostra necessità”.