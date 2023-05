Sicilia, Schifani: “La replica di Schlein denota le difficoltà del Pd”

“La Schlein, poche ore fa, ha risposto alle mie dichiarazioni di stamattina dicendo che stiamo perdendo posizioni noi, evidentemente è una risposta che denota la difficolta in cui si trova”.

Lo ha detto al Tg4 Renato Schifani commentando le parole della segretaria del Pd Elly Schlein.

“Il momento è favorevole, non solo per l’appiattimento del Pd a sinistra con moderati che non si trovano più nel partito e nello stesso tempo c’è il fallimento del Terzo Polo, persone che avevano creduto in una terza via che guardasse all’area liberale e non a Sinistra. Sta a Fi approfittare di questo momento particolare”.

Per Schifani “il ritorno in campo di Berlusconi può essere un momento di stimolo per far sì che il partito sia sempre più aperto, non chiuso in se stesso. In Sicilia, ad esempio, non cerchiamo le persone ma sono loro a venire da noi”.

E conclude: “Si può lavorare per crescere in consensi”.