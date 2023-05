Sicilia: Ryanair aumenterà i voli sulle tratte Palermo e Trapani-Marsala

Ryanair ha annunciato l’aggiunta di voli supplementari su più rotte da/per Palermo e da/per Trapani-Marsala, inclusa una nuova rotta da Trapani-Marsala a Malpensa per l’estate 23. “Siamo lieti di riaffermare oggi il nostro impegno per la Sicilia annunciando 24 nuovi voli settimanali da/per gli aeroporti di Palermo e Trapani-Marsala, inclusa una nuova rotta da Trapani-Marsala a Malpensa – afferma per Ryanair Eddie Wilson – Ryanair ha lavorato a stretto contatto con i team di gestione di Trapani-Marsala e Palermo per aumentare i voli per Roma quest’estate, offrendo una scelta ancora più ampia ai siciliani che desiderano viaggiare da/per il continente”.

“In quanto economia insulare che dipende dall’aviazione per la connettività, la priorità numero uno della Sicilia dovrebbe essere quella di ridurre i costi di accesso attraverso l’abolizione della ‘tassa sul turismo’ (addizionale municipale) che si applica non solo ai turisti che si recano in Sicilia, ma anche ai siciliani che si viaggiano in Italia per visitare amici o familiari. Questa tassa (quasi tutta destinata a Roma senza alcun beneficio per la Sicilia) non esiste in isole concorrenti come le Baleari, le Canarie, Malta o Cipro e pone la Sicilia in una posizione di svantaggio nell’attrarre investimenti”. continua. “Ryanair invita il governo siciliano a cogliere questa opportunità unica ed entusiasmante di trasformare la connettività dell’isola per non rischiare di perdere questa crescita a vantaggio di altre Isole e Regioni”.