Scuola. Si concludono all’Istituto “King” di Caltanissetta le attività di scrittura creativa del progetto “Verso la Poesia”

CALTANISSETTA. Gli alunni del plesso “Michele Abbate” dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla Preside Prof.ssa Daniela Rizzotto, hanno partecipato con entusiasmo alle attività del corso di scrittura creativa “Verso la Poesia” il cui referente è l’insegnante Salvatore Siina. I corsisti hanno voluto esplorare il mondo poetico in molteplici forme. Il percorso didattico è stato sviluppato avvalendosi di due team di lavoro: il team di studenti di primo livello (classi IV) e il team di studenti del secondo livello, che già l’anno scorso avevano iniziato l’esperienza in versi (classi V). Non sempre hanno lavorato separatamente, sovente i gruppi si sono fusi insieme e sono divenuti un unico attore.

Con semplicità e con attività di vario tipo, gli alunni si sono approcciati alla poesia in maniera gioiosa, giocando con i vari tipi di testo e hanno anche avuto modo di confrontarsi in momenti di riflessioni di gruppo, affrontando determinate problematiche sociali. E’ stato dato spazio alla declamazione delle opere prodotte (individuali e di gruppo) per far capire loro anche che le parole hanno un loro peso/valore. La Preside della scuola ha sostenuto fortemente questo progetto sin dall’inizio, i genitori dei corsisti hanno avuto la pazienza di accompagnare i propri figli a scuola in orario extrascolastico. Il corso si è svolto da febbraio sino a maggio 2023. I «Poeti in erba” hanno preso coscienza che in un mondo complicato come quello attuale, c’è ancora spazio per «Ritornare a riveder le Stelle». Delle poesie prodotte è stato realizzato un volume multimediale. Il progetto “Verso la Poesia” è un punto fermo dell’offerta formativa dell’Istituto, nel corso degli anni diversi alunni hanno ottenuto premi in concorsi locali, regionali e nazionali. Molte poesie, dei corsi precedenti, sono state pubblicate in due raccolte della casa editrice AG Book Publishing nei volumi curati dall’insegnante e autore Salvatore Siina che prendono il titolo del progetto. Ecco, di seguito, i nominativi degli alunni corsisti: Lorenzo Lo Conte, Sofia Marca, Anna Perna, Giovanni Amico, Ludovica Pia Bellomo, Francesca Giacalone, Vittoria Iacona, Gaia Anna Lo Maglio, Nicole Matraxia, Elena Pilato, Desire’e Scichilone, Emma Rovello, Erica Vasapolli.