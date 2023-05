San Cataldo, Le Spighe: “Erba alta e degrado nelle scuole. Il Comune intervenga”

A San Cataldo sono numerose le segnalazioni ricevute dai referenti istituzionali di “Le Spighe” in merito allo stato in cui versano le aiuole delle scuole cittadine.

“Il nostro gruppo – scrivono – ha effettuato dei sopralluoghi in alcune delle scuole e la situazione che abbiamo rilevato (come si vede dalle immagini in basso) è assolutamente di degrado”.

Le Spighe pone, dunque, all’amministrazione comunale una serie di domande alle quali desidera risposte e, soprattutto, azioni concrete e programmate con i tempi adeguati.

“Ci chiediamo: Quando è stata fatta l’ultima operazione di scerbatura? L’amministrazione è consapevole dei rischi di incendio e sanitari (insetti, accumulo di pollini, oltre che covo di spazzatura) che si stanno correndo? Chi deve presidiare all’interno dell’ente che vengano effettuate queste attività?

L’assessore all’ambiente e l’assessore alla scuola sono consapevoli della situazione? Se si, perchè non è stato fatto nulla?

Se no, è gravissimo perchè entrambi dimostrano mancanza di presidio delle problematiche cittadine. Chiediamo all’Amministrazione di attivarsi celermente”.