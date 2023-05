Ponte sullo Stretto. Milani (FdI): “Bene l’approvazione definitiva in commissione”

“Soddisfazione per l’approvazione definitiva in sede Commissioni riunite Ambiente e Trasporti del dl 35 – Ponte sullo Stretto di Messina. Passaggio fondamentale verso l’esame dell’Aula previsto per domani.

Giorni di audizioni e discussioni per definire il testo che auspichiamo veda la luce con l’approvazione definitiva. Noi andiamo avanti spediti con la giusta attenzione che merita un’opera così significativa e strategica per lo sviluppo della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno”.

Lo dichiara in una nota Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Ambiente a Montecitorio.