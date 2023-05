Nucleo familiare di cinque persone mangia funghi, ma si sente male: un morto e quattro ricoverati, di cui due in terapia intensiva

Mangiano funghi ma si sentono male e una delle cinque persone che li aveva mangiati non ce la fa. E’ il tragico bilancio registratosi a Napoli dove una famiglia ha consumato dei funghi raccolti in un’area boschiva. A non farcela è stata una donna di 92 anni, mentre le altre quattro persone sono state ricoverate presso l’ospedale ‘Cardarelli’.

Due pazienti sono in terapia intensiva, mentre gli altri due non sono in condizioni preoccupanti. Tutti i cinque individui sono membri dello stesso nucleo familiare. Secondo quanto riferito ai medici, uno dei membri della famiglia si è recato in un’area boschiva dove avrebbe raccolto dei funghi che hanno poi consumato.

Tuttavia, durante la notte, i membri della famiglia hanno avvertito sintomi di malessere. Purtroppo, per la donna anziana non c’è stato nulla da fare. Gli altri quattro sono stati ricoverati in ospedale per ricevere le cure necessarie.