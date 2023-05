Marianopoli, festa a Castel Bilici del SS.Crocifisso. Messa del Vescovo mons. La Placa.Processione e benedizione delle campagne

MARIANOPOLI (Castel Bilici) – Già di buon mattino diversi pellegrini si sono messi in movimento per il viaggio a lu Crucifiussu di Bilici che si venera nell’omonimo Santuario in cima alla collinetta. Un appuntamento, quello del 3 maggio, calendarizzato dalla tradizione che vede l’afflusso dei paesi vicini ed anche lontani. Una giornata nuvolosa, che, comunque, non ha scoraggiato affatto i pellegrini arrivati per la partecipazione alle celebrazioni della mattinata, come anche quelle pomeridiane con l’Esposizione Eucaristica e la Coroncina della Divina Misericordia previste nel programma. Intanto nella mattinata sono state celebrate messe e quella solenne delle 11,30, nell’ampio cortile, presieduta dal Vescovo di Ragusa, il resuttanese mons. GiuseppeVescovo La Placa. A seguire, accompagnata dalla banda musicale, fra canti e preghiere, il vescovo celebranteed i sacerdoti hanno partecipato alla processione del SS. Crocifisso, attorno al Santuario, fino a raggiungere il luogo dove è presente la stele su cui è sistemata la statua del Cristo Redentore che domina l’intera vallata. C’è stato il rito delle “Rogazioni” e la benedizione del Campi. Presenti anche I rappresentanti delle amministrazioni locali di Marianopoli , Vallelunga, Villalba, Resuttano, San Cataldo e Petralia Sottana con i sindaci Pietro Polito, Salvatore Noto, Gioacchino Comparato, Rosario Carapezza, Maria Paola Immordino e Giuseppe Ippolito. Un festa campestre, dunque, sentita e partecipata, quella del SS. Crocifisso di Bilici che continuerà ad accogliere in questo piccolo santuario, nel restante periodo primaverile ed estivo, i pellegrini provenienti da ogni parte di Sicilia.