Inaugurazione “spazio donna” a Gela

Gela, città capofila in Sicilia, ha dato il via ad una sezione locale dell’Associazione SAVE THE WOMAN, presieduta dalla Dott.ssa Rosella Scalone. L’Associazione si occupa di promuovere e diffondere soluzioni digitali contro la violenza sulle donne, promuovere progetti di Social Innovation attraverso la comunicazione, lo sviluppo e le attività di marketing, e organizzare eventi.

Un gruppo di professioniste attivamente impegnate nel volontariato cittadino e coordinate nella sede locale, dall’Avv. Emanuela d’Arma, crede nell’impatto culturale della città e promuove iniziative e progetti finalizzati al cambiamento culturale per contrastare la violenza di genere.A tali fini SAVE THE WOMAN ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Istituto tecnico industriale “Morselli”di Gela firmato con la dirigente Dott.ssa Ina Ciotta e ha realizzato un progetto dal titolo Violi…amo con il Liceo Classico e delle Scienze umane che terminerà a settembre.

Save the woman ha anche sottoscritto con l’ASSOCIAZIONE DIVES IN MISERICORDIA APS ONLUS “Piccola Casa della Misericordia”,fondata da Don Pasqualino Di Dio e presieduta dall’Avv. Adelaide Ferrigno, per collaborare alla definizione e coordinazione delle azioni necessarie alla promozione e allo sviluppo di azioni, progetti e iniziative finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne. Inoltre, le due associazioni collaboreranno alle attività volte alla diffusione e allo sviluppo del rispetto delle regole e della cultura della legalità, e daranno impulso alla progettazione e alla realizzazione di iniziative di cooperazione sui temi del rispetto delle regole, dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza, dell’inclusione, dell’empatia sociale e delle competenze emotive.

Il primo progetto in programma è la creazione di “SpazioDonna”, un luogo di supporto e sostegno per le donne in difficoltà. SpazioDonna, sarà uno spazio di supporto e confronto per le donne che vivono momenti di disagio, difficoltà e solitudine. Qui, le donne potranno chiedere chiarimenti e informazioni da personale altamente qualificato in forma anonima e informale. Per prenotare un appuntamento, è possibile contattare il numero dedicato 3663121670.

L’inaugurazione di SpazioDonna si è tenuta il 5 Maggio alle ore 15:30 presso il locali della “Piccola Casa della Misericordia “alla presenza delle istituzioni e di un nutrito gruppo di cittadini. All’evento ha partecipato anche la Responsabile Nazionale Tecnico Scientifico di SAVE THE WOMAN, Dott.ssa Roberta Rota, giunta in città per l’occasione, e il Neuropsichiatra Dott. Sergio Messina, responsabile Save the woman comitato scientifico.