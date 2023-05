Il labaro della sezione di Caltanissetta dell’Anpd’i in giro per l’Italia

Il labaro della sezione di Caltanissetta dell’Anpd’i (associazione nazionale paracadutisti d’italia) continua la sua trasferta toccando varie parti dello Stivale. Da Reggio Calabria a Predazzo (TN) e Bari, Esso ha fatto da testimone a fianco ai ragazzi della Sezione nel momento più solenne delle loro carriere… il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Infatti, Il giorno 27 aprile presso la scuola allievi finanzieri Alpini di Predazzo giurava Paolilla Eleonora segretaria di sezione, successivamente, il 5 maggio, presso la scuola allievi finanzieri di Bari prestava il suo giuramento Nalbone Michele, Direttore Tecnico di Sezione, davanti alle bandiere d’istituto delle rispettive scuole. Questi ragazzi, benchè giovanissimi fanno parte del Direttivo della Sezione e nel corso degli anni hanno dato un contributo determinante per far fare alla Sezione ANPdI di Caltanissetta un grande salto di qualità, rendendola, oggi, ciò che è. Un’associazione d’arma nel cuore della Sicilia costituita da giovani che hanno abbracciato la passione di servire il paese in armi, il cui ruolo è sempre più fondamentale nel coltivare la vocazione militare e nel trasmettere quei valori tipici che l’uniforme rappresenta! Ciò viene reso possibile perchè ogni sforzo profuso all’interno di essa è volto a far conoscere il sacrificio dei caduti, tra cui l’Appuntato dei CC Medaglia d’oro al Valor Civile alla memoria Giovanni Salvo di Montedoro, a cui l’associazione stessa è intitolata, caduto in servizio nell’adempimento del proprio dovere, tenendo fede e onorando il giuramento prestato. Molti dei nostri ragazzi hanno seguito l’esempio di Giovanni Salvo decidendo di vestire l’uniforme e rendendo così alla Sezione di cui fanno parte, l’orgoglio di aver rappresentato, per loro, il punto di collegamento tra il mondo Civile e Militare. Lo scorso 27 aprile presso la scuola alpina della Guardia di Finanza giurava la finanziera Paolilla Eleonora iscritta alla nostra Associazione dal 2014, Eleonora in questi anni ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio nell’ambito del direttivo, da Economo a Segretaria di sezione, al suo attivo oltre 20 lanci, ha prestato servizio nell’Esercito, lei nutre oltre alla passione del paracadutismo anche la passione per la montagna maturata durante la sua permanenza presso 8° Rgt Alpini, dove ha potuto alimentare la sua formazione Alpina prima di accedere alla guardia di Finanza, presso la quale ha maturato poi la qualifica di Alpiere.

Il labaro ha potuto presenziare alla cerimonia del giuramento all’altro capo dello Stivale grazie al supporto che, come sorelle, le Sezioni dell’Associazione si garantiscono. In particolare, la Sezione consorella di Fiemme e Fassa, grazie all’impegno e l’ospitalità del suo presidente Gianfranco Del Ben e dell’istruttore William Sanna, ha dimostrato come poco conti la distanza fisica agevolando in tutto la Sezione Nissena. Dopo la cerimonia le famiglie nissene intervenute a presenziare alla cerimonia di loro congiunti, stupiti ed increduli di vedere rappresentata la provincia siciliana si sono stretti al labaro nella splendida cornice delle montagne delle Dolomiti, divenendo così anch’essi ambasciatori del nostro territorio.

Successivamente, il 5 maggio presso la Scuola Finanzieri di Bari, ha giurato fedeltà alla Repubblica il finanziere NALBONE Michele, di Caltanissetta, attuale direttore tecnico e istruttore di paracadutismo della Sezione. Michele è uno dei soci fondatori della Sezione nonchè uno dei membri più anziani, Michele si è sempre occupato dell’addestramento dei ragazzi più giovani fino a raggiungere la qualifica di istruttore di paracadutismo rilasciato dopo un duro corso presso il Centro di Addestramento di Paracadutismo della Folgore. Oggi si occupa della direzione dei corsi e della formazione dei nuovi paracadutisti. Insieme a Michele ha giurato anche un’altra paracadutista della Sezione, Martina Caputo. C’è da dire che Le carriere dei membri della Sezione evolvono continuamente, infatti, un’altra associata, Chiara Carlisi di Agrigento, dopo tre anni trascorsi presso il 183° Reggimento paracadutisti Nembo, ha varcato la soglia della Scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria lo scorso 6 maggio. Il labaro nel mese di giugno si troverà a Piacenza presso la Scuola di Polizia per essere testimone del giuramento di altri tre soci della Sezione, Aiera Gioele e La Cagnina Vincenzo, entrambi di San Cataldo e Bevilacqua Giovanni di Barrafranca. Un’ulteriore menzione va poi riservata ad altri soci della Sezione Nissena attualmente impiegati in missione fuori dal territorio nazionale (Kosovo) che stanno servendo sotto il 186°Rgt paracadutisti di Siena, in particolare il Caporal Maggiore Marotta Paolo di Gela e il paracadutista Polara Alex di Caltanissetta.