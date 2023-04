Governo Meloni, un Consiglio dei Ministri il 1 maggio: “volontà di ridurre il cuneo fiscale e contributivo”

Condivisione dell’iniziativa di convocare un Consiglio dei ministri il primo maggio, come segno di attenzione ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, e plauso al Governo per la volontà di ridurre il cuneo fiscale e contributivo.

Sono i concetti espressi – secondo quanto si apprende – dai vertici di Confsal, Cisal, Confintesa, Confedir e Cida nel corso dell’incontro con il Governo a Palazzo Chigi.

Il Premier, a sua volta, ha ringraziato “non per i complimenti ma per il metodo del confronto” e ha assicurato la disponibilità a incontrare i sindacati con maggiore frequenza. Inoltre, secondo quanto si apprende, Meloni ha accolto con favore la proposta di investire il Cnel di un ruolo più attivo, confermando che “il Presidente Brunetta potrà trasferire un forte impulso e renderlo luogo di confronto tra governo e parti sociali sul mondo del lavoro, in modo più strutturato di quanto possiamo fare noi, portando al Governo la sintesi delle posizioni.

In ogni caso noi saremo sempre disponibili ad ascoltare”, ha concluso il Presidente del Consiglio.