Futsal, addio ai sogni di promozione in B: Vigor San Cataldo sconfitta dal “sudamericano” Mazara nella finale play-off

Si sono infranti contro la “forza” sudamericana del Mazara i sogni di promozione della Pgs Vigor San Cataldo sconfitta per 3 a 0 a Palermo, al PalaDonBosco, nella finale regionale play-off del campionato di serie C1.

Il quintetto di mister Marcello Lo Porto, che ha disputato un’apprezzabile partita, ha dovuto comunque arrendersi alla compagine mazarese, infarcita di sudamericani, che ha mostrato le sue evidenti qualità.

I sancataldesi, scesi in campo con Di proietto, Martorana, Niccoli, Marquez e Agnello, partono senza timori reverenziali e dopo appena trenta secondi si rendono pericolosi con Niccoli che chiude un bel triangolo con Agnello ma, incrocia troppo il suo sinistro che si spegne sul fondo.

Ritmi altissimi e pallino del gioco in mano ai brasiliani di mister Enzo Bruno che tentano di girare velocemente la sfera per giocarsi l’1 contro 1 sulla banda.

Dopico e Joselillo sono i più pericolosi con parecchi tiri dalla distanza ben neutralizzati dall’attento Di Proietto, Alves però, è una vera e propria spina nel fianco e fa impazzire mezza difesa non trovando però il guizzo decisivo.

La Vigor si difende e prova a “ferire” in ripartenza, Joselillo perde palla, Niccoli è il più svelto e fa partire un rasoterra da destra che sfiora il palo.

Il Mazara spinge sull’acceleratore trovando uno straordinario estremo difensore che limita i danni con varie parate; l’ultima occasione sancataldese è sui piedi di Agnello che dopo un buon fraseggio, non riesce a calciare verso la porta avversaria.

La prima frazione si conclude zero a zero.

Il secondo tempo si sblocca dopo appena due minuti, la Vigor tenta uno schema su punizione, Niccoli calcia ma trova Alves che si invola verso l’area sancataldese, salta Granatiere vincendo un rimbalzo e apparecchia per Buscaglia che spinge in fondo al sacco la sfera dell’uno a zero.

La Vigor reagisce e ha con Alessi, ben servito da Marquez, l’occasione per pareggiare i conti ma il numero 3 per centimetri non trova la porta.

Proprio quest’ultimo, dopo aver perso una palla sanguinosa sulla linea mediana, si lancia nel tentativo di recuperare ma si ritrova con la palla in porta per il raddoppio del Mazara.

La Vigor tenta di rientrare in partita con Agnello che su schema da calcio d’angolo spacca il palo per quello che sarebbe stato il goal della giornata, oltre che una vigorosa scintilla per riaccendere il match.

Mister Lo Porto tenta il tutto per tutto con il quinto di movimento ma il Mazara approfitta di una palla persa e Morales porta a spasso l’ultimo difensore granata, serve Figuccio che a porta “vuota” fa 3 a 0, scatenando la festa dei tifosi gialloblù.

Complimenti alla formazione sancataldese che ha disputato una stagione veramente entusiasmante, merito oltre che dell’eccellente staff tecnico (allenatore Marcello Lo Porto, viceallenatore Manuel Milanesio, allenatore dei portieri Fabrizio Caristia) e di un’affiatata rosa, cementata da una solida e sincera amicizia, di una dirigenza infaticabile che si è spesa con passione, senza mai risparmiarsi.