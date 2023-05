Fontana di Trevi imbrattata. Calderoli: “Mancanza di rispetto per chi soffre in Emilia”

“È proprio vero che purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta: imbrattare la Fontana di Trevi è inaccettabile e gravissimo sempre, come l’offesa all’arte e alla bellezza, ma farlo mentre abbiamo un’emergenza maltempo in Emilia Romagna (e non solo) con decine di morti e decine di migliaia di sfollati va oltre tutto, va oltre il buon senso, va oltre il rispetto per chi soffre”.

Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. “Ora -aggiunge- auspico che questi vandali che hanno gettato vernice nera a base di carbone vegetale su un monumento simbolo, obbligando a sprecare 300mila litri d’acqua per ripulirlo, siano sanzionati adeguatamente e confido che siano loro a pagare tutte le spese per la ripulitura della fontana”.