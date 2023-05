Eurovision, sul palco 3 italiani: gara per Mengoni e la norvegese Alessandra Mele, ospite Mahmood

E’ la serata della finalissima dell’Eurovision Song Contest a Liverpool. Sul palco si avvia la sfida fra i candidati di 26 Paesi, ma la grande partita potrebbe avere i colori italiani. Perché oltre a Marco Mengoni, vincitore di Sanremo e finalista di diritto, sul palco della Liverpool Arena sale stasera anche la ligure Alessandra Mele – mamma norvegese e papà italiano – in gara per la Norvegia, tra le favorite secondo i bookmaker.

Alessandra Mele, con la sua canzone Queen of Kings, ha aperto la prima serata dell’Eurovision. Ventuno anni, nata a Pietra Ligure, in provincia di Savona, si è poi trasferita in Norvegia due anni fa. E già i fan sui social si sono scatenati.

I sostenitori di Marco Mengoni promettono di votare per l’italiana rappresentante della Norvegia, ma si aspettano – in cambio – che i norvegesi trascinino sul podio Mengoni. Da ricordare, infatti, che il vincitore viene decretato oltre che dalla giuria di esperti soprattutto dal televoto, ma che ciascun Paese non può votare per il proprio rappresentante. Durante la prima serata, martedì 9 maggio, è stato mostrato solo un estratto del suo brano “Due vite”: questa sera Mengoni si esibisce dal vivo sul palco di Liverpool.

Marco Mengoni con il brano Due Vite si è aggiudicato il Marcel Bezençon Composer Award per la miglior composizione, assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale dell’Eurovision Song Contest. Si tratta del secondo riconoscimento per l’Italia dopo quello del 2019 di Mahmood per Soldi, Artista che stasera sarà fra i super ospiti. È la prima volta che un italiano si esibisce fuori concorso in un’edizione di Eurovision all’estero.

“Mi hanno detto ‘hai un bel coraggio’. Io dico ‘o sono pomodori o sarà un successo'”. Così Mahmood ai due conduttori italiani dell’Eurovision, Mara Maionchi e Gabriele Corsi. L’artista, in gara l’anno scorso come vincitore di Sanremo con Blanco e la sua ‘Brividi’, sarà uno dei superospiti della finale della kermesse di Liverpool, dove canterà un bramo celeberrimo come ‘Imagine’. Mahmood fa poi l’in bocca al lupo al concorrente italiano della manifestazione di quest’anno, Marco Mengoni: “Mengoni? Noi facciamo il tifo. Marchino, in culo alla balena, lasciamo in pace il lupo”, scherza Mahmood.

Ecco la scaletta della finale:

Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;

Portogallo: Mimicat – Ai Coração;

Svizzera: Remo Forrer – Watergun;

Polonia: Blanka – Solo;

Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava;

Francia: La Zarra – Évidemment;

Cipro: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;

Spagna: Blanca Paloma – Eaea;

Svezia: Loreen – Tattoo;

Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje;

Italia: Marco Mengoni – Due Vite;

Estonia: Alika – Bridges;

Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha;

Repubblica Ceca: Vesna – My Sister’s Crown;

Australia: Voyager – Promise;

Armenia: Brunette – Future Lover.

Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna;

Ucraina: Tvorchi – Heart of Steel;

Norvegia: Alessandra – Queen of Kings;

Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter;

Lituania: Monika Linkytė – Stay;

Israele: Noa Kirel – Unicorn;

Slovenia: Joker Out – Carpe Diem;

Croazia: Let 3 – Mama ŠČ!;

Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song.

Belgio: Gustaph – Because Of You;