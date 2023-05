Eurovision Song Contest 2023: Mengoni sul palco di Liverpool per l’Italia

Si gioca sul filo dell’ironia nello spot che vede protagonista Marco Mengoni (portabandiera dell’Italia a Eurovision Contest 2023, in qualità di vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo), svegliato di soprassalto da uno speaker radiofonico che lo annuncia come protagonista di ESC 2023, evento previsto per la sera stessa.

Mengoni esce di casa in un balzo per raggiungere l’Arena di Liverpool e sulla sua strada incontra e si scontra con una serie di personaggi che lo accompagnano alla ricerca di un mezzo per raggiungere la sua meta, ma una volta seduto in taxi Mengoni finalmente si rilassa scoprendo che è stato tutto un sogno, mancano infatti ancora alcuni giorni ad Eurovision e può quindi tornare a dormire sereno. Oltre a questo primo spot in onda sulle reti Rai viene trasmessa la campagna promozionale prevede anche uno spot che vedrà protagonisti i due conduttori dell’edizione italiana. Condotte da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, le due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023 saranno trasmesse oggi e giovedì, alle 21, su Rai 2 (precedute da due anteprime alle 20.15) mentre la finale di sabato 13 maggio, sempre condotta dal duo Maionchi-Corsi, andrà in onda alle 20.40 su Rai 1.

Su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre il commento in simulcast delle tre serate sarà invece affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo. Rai Pubblica Utilità per favorire una maggiore inclusione, e come da tradizione del Servizio Pubblico, provvederà a sottotitolare e audiodescrivere le tre serate in diretta su Rai 2 e Rai 1 e a rendere interamente accessibile, anche attraverso la Lingua dei Segni, la serata finale su un canale dedicato di RaiPlay.

Il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming per tutte e tre le serate anche su RaiPlay.

E questa sera – martedì 9 maggio, alle 21 – su Rai 2 sarà anche la prima occasione per vedere sul palco il nostro portabandiera Marco Mengoni che porterà a Liverpool una versione unica e riarrangiata di “Due Vite”, il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo. Sarà trasmesso fuori concorso un estratto di circa un minuto dell’esibizione di Marco Mengoni.

L’Italia, come le altre Big Five tra cui la Spagna, la Francia, la Germania, l’Inghilterra più, quest’anno l’Ucraina, in qualità di vincitrice uscente della edizione dello scorso anno a Torino, entra di diritto nella finale del 13 maggio. Dopo un lungo viaggio iniziato a Torino, sede della precedente edizione di Eurovision, la nuova “effervescente” coppia approderà finalmente a Liverpool alla ricerca di miti e leggende musicali. L’ospite della prima semifinale sarà la superstar globale Rita Ora che si esibirà in un medley di alcuni dei suoi più grandi successi. Detentrice del record per il maggior numero di singoli nella Top 10 delle classifiche ufficiali da parte di un’artista femminile britannica e con 10 miliardi di visualizzazioni in streaming all’attivo, Rita Ora eseguirà anche in anteprima mondiale il suo nuovissimo singolo, “Praising You”, per milioni di spettatori in tutto il mondo. In gara stasera ci saranno 15 nazioni e l’esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcard: le cartoline di quest’anno utilizzano una rivoluzionaria tecnologia di ripresa a 360 gradi con droni per portare gli spettatori in un sorprendente viaggio in tutto il mondo, mostrando le nazioni dell’Eurovision e i loro musicisti in un modo mai visto prima. Sarà solo il pubblico italiano, attraverso il televoto, a decidere quali Paesi approderanno alla finale di sabato.

Il pubblico italiano potrà televotare solo nella semifinale 1 e nella finale, in cui scenderà in campo anche un supergiuria di 5 componenti. Solo 10 paesi tra quelli in gara in ogni semifinale saranno poi ammessi alla finalissima di sabato 13 maggio, in onda alle 21 su Rai 1. Per Rai Radio2, radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023, in diretta radio e video, sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, saranno ai microfoni Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario che daranno spazio alla grande musica internazionale, a curiosità, retroscena e al racconto dei primi 15 semifinalisti in gara.

LA SCALETTA DELLA PRIMA SEMIFINALE

Ecco l’ordine di esibizione dei 15 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi, nella prima semifinale di oggi martedì 9 maggio: