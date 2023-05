Elezioni Amministrative in Sicilia: è partito l’#AltraSiciliaTour per sostenere i candidati del M5S

Ha preso il via questo pomeriggio il tour che il referente regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola ha organizzato per supportare i candidati delle liste M5S alle imminenti elezioni amministrative in programma in Sicilia il 28 e 29 maggio e denominato l’#AltraSiciliaTour.

Un furgone bianco con gli adesivi di Di Paola e del Movimento 5 Stelle 2050 sulle fiancate sarà la ‘casa viaggiante’ sulla quale Di Paola, alternandosi alla guida con portavoce M5S, attivisti e candidati, attraverserà la Sicilia nei 20 Comuni circa dove il Movimento 5 Stelle è presente, sugli oltre 30 in totale dove il M5S è presente anche in coalizione con altre forze politiche. Si parte in questo fine settimana con le prime tappe nel Catanese, dove Di Paola sarà affiancato dalla senatrice e presidente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai Barbara Floridia.

Nello specifico il programma prevede: sabato 13 maggio ore 10.00 a Barrafranca (En) in piazza Padre Pio, ore 12 Assoro (En) al Largo della Memoria, ore 19.00 Catania in piazza Stesicoro; domenica 14 maggio il programma prevede la prima tappa alle ore 10.00 a Marina di Ragusa in Piazza Duca degli Abruzzi, alle 12.30 a Modica (Rg) in piazza Matteotti.

Nel frattempo, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha ufficializzato l’elenco dei coordinatori provinciali che avranno il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità, la capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto.

Questi i nomi: Coordinatore regionale: Nuccio di Paola; Palermo: Stanislao (detto Steni) Di Piazza; Agrigento: Fabio Falcone; Caltanissetta: Nuccio Di Paola (ad interim); Catania: Nunzia Catalfo ed Eugenio Saitta; Enna: Rosalba D’Accorso; Messina: Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni; Ragusa: Federico Piccitto; Siracusa: Fabio Fortuna; Trapani: Patrick Cirrincione.