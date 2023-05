Dl Lavoro del 1 maggio, Salvini: “simbolo di una boccata d’ossigeno per gli italiani”

Il Consiglio dei ministri del primo maggio, che ha approvato nuove norme in materia di lavoro, ” è stato un segnale a milioni di lavoratori e lavoratrici per i quali non esiste primo maggio, Natale, Ferragosto.

Ci sono tantissimi italiani per i quali la domenica e’ come il mercoledi’ e la notte e’ uguale al giorno. Anche i politici e i ministri possono lavorare il primo maggio”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5.

“Al di la’ del simbolo, nel merito, riuscire a destinare tra gli 80 e i 100 euro per le buste paghe fino ad un massimo di 2.500 euro al mese penso erano anni che non si vedeva. Una boccata di ossigeno e di speranza”, ha aggiunto.