Da Montedoro a Cannes: la voce di Ilary Alaimo conquista la giuria internazionale

Sabato 29 aprile, si è tenuto all’Espace Miramar di Cannes il prestigioso concorso internazionale di canto e casting “The Golden Voices Music Awards”, organizzato dal soprano di fama internazionale Vanina Aronica e dall’associazione Les Virtuoses di cui è presidente, la quale s’impegna a scoprire nuovi talenti che, come stelline, brilleranno nel firmamento della canzone.

Un evento eccezionale, sponsorizzato dal direttore di casting The Voices & The Voices Kids France, Bruno Berberès, e la partecipazione di una giuria di illustri e rinomati professionisti.

Fra i partecipanti provenienti da Francia, Australia, Messico, Russia, Grecia, Finlandia, Belgio, Spagna, anche l’Italia, rappresentata da Ilary Alaimo, stellina di 14 anni proveniente da Montedoro, (Sicilia), finalista del casting di selezione a Cannes, che ha entusiasmato la platea con la canzone “I Will Allways Love You” di Whitney Houston.

Ilary è stata anche finalista a The Voices Kid Italia, dove ha ottenuto grandioso successo. I tre vincitori delle varie sezioni sono stati premiati con preziosi Trofei, assegnati dalla Giuria, dal Pubblico e dal Direttore Bruno Berberès. Il primo premio, Coup de cœur du jury (colpo di fulmine della giuria), è stato assegnato ad Ilary Alaimo, la quale ha avuto anche l’onore di essere stata ricevuta dall’alta autorità che rappresenta l’Italia e gli italiani all’estero: S.E. Giulio Alaimo, Ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco.

In fine serata, si è tenuto un concerto di beneficenza all’insegna di “Viva la vida”, con una schiera di grandi e talentuosi cantanti, fra cui l’organizzatrice Vanina Aronica (soprano classico crossover), Ilary Alaimo, che interpreto due canzoni di Whitney Houston, Jil Aigrot (voce del film premio Oscar “La Môme”), David Casado (cantante latino), Stephane Ben (Premio della Giuria TGVMA 2020), il gruppo Gypsy Alma Latina, i giovani danzatori della scuola “Studio Art 13” apprezzati per la loro grazia e professionalità. Sotto i riflettori anche Maria Salamone, poetessa di Cannes originaria di Montedoro, che ha cantato la vita in rime e in versi. Nel cuore dell’Espace Miramar di Cannes.

Il successo era al rendez-vous, grazie alla generosità di Vanina Aronica, che ha organizzato il tutto a sostegno del reparto di geriatria dell’ospedale Simone Veil di Cannes.