Coppia di turisti motociclisti volano giù da un ponte: muore il marito, gravemente ferita la moglie

Un motociclista tedesco è rimasto vittima di un incidente fatale a Tertenia in Sardegna dopo che, in sella alla sua moto, è uscito di strada alla periferia del paese in via Roma, cadendo giù dal ponte sul rio Corongiu. Il motociclista è precipitato da un’altezza di 6 metri.

Molto gravi anche le condizioni della moglie del centauro che viaggiava come passeggera. I medici del 118, arrivati immediatamente sul luogo dell’incidente, hanno provato a rianimare l’uomo ma dopo poco non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna, è stata invece trasportata dall’elisoccorso di Alghero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Resta tutta da chiarire la dinamica dell’incidente.