Carabinieri scoprono una rete di spaccio: Caltanissetta tra le piazze di destinazione

Sono 33 i destinatari di una misura cautelare del gip di Torre Annunziata dopo una indagine dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli.

Pr Tutte devono rispondere detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, mentre 3 sono indagate anche per detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione e 6 per estorsione, per un totale di 184 capi di imputazione.

Le ordinanze sono state eseguite nelle province di Napoli, Salerno, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e Messina.

Durante l’indagine e’ emersa l’esistenza di una fiorente piazza di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Vico Equense, utilizzata per la distribuzione della droga nei diversi Comuni della costiera sorrentina.