Caltanissetta, studenti della Cordova iscritti al Tableau d’honneur AMOPA per le eccellenze in lingua francese

Nuovo riconoscimento per gli alunni dell’Istituto comprensivo “Don Milani” plesso “F. Cordova” di Caltanissetta.

Gli studenti, selezionati dalla professoressa Laura Maria Di Vincenzo, sono stati premiati in video conferenza dalla presidente dell’A.M.O.P.A. (Ispettrice Ida Rampolla Del Tindaro) e dai membri dell’associazione per gli eccellenti risultati raggiunti nello studio della lingua francese.

L’A.M.O.P.A. riunisce coloro che hanno ricevuto les “Palmes Académiques”, la prestigiosa onorificenza creata nel 1808 da Napoleone per onorare i docenti e tutti coloro che contribuiscono a mantenere alto il prestigio della lingua e della cultura francese.

Si tratta di un risultato che ogni anno perseguono gli studenti dell’istituto scolastico nisseno grazie alla passione e l’interesse coltivato negli allievi dalla professoressa Di Vincenzo.

Le eccellenze che sono state insignite del diploma artistico con un alto valore qualitativo spendibile nel curriculum scolastico e professionale, sono: Bruno Noemi, Ferrauto Azzurra Maria (IA) ; Asaro Andrea, Candura Ludovico, Carletta Alessandro Maria (IC) ; Agliata Giuseppe, Giambra Veronica, Zirone Gabriele Maria (ID) ; Andolina Michele, Figliuzzi Salvatore Elio (2A) ; Di Bilio Anita, Stella Gabriele (2C) ; La Placa Giorgia, Migliore Angelo, Rotolo Martina Chiara (2D) ; Adornetto Nicole, Marchese Francesca, Notarstefano Chiara Rita (3A) ; Falzone Suami, Mugavero Flavia, Nastasi Angelica Maria (3C) ; La Paglia Riccardo, Scavuzzo Beatrice (3D).



















In occasione di questa eminente premiazione, gli studenti hanno preparato opere originali e personali utilizzando diverse forme espressive e avvalendosi delle nuove tecnologie.

Hanno sviluppato il tema “Le monde dont je rêve” perché vivendo in un mondo in cui ci sono molti eventi bellici e anche molte forme di discriminazione, hanno voluto esprimere i loro desideri e vederli realizzati in un mondo immaginario creando degli elaborati grafici e testuali come cartelloni che rappresentano un mondo utopico intriso di pace e amore, un fumetto con le battute dei personaggi pronunciate da alcune ragazze e da un ragazzo che evidenziano scene di bullismo, una poesia scritta e recitata da una ragazza che mette in luce il desiderio di vivere in un mondo privo di discriminazioni e colmo di rispetto altrui.

Inoltre i ragazzi hanno girato un video in cui una ragazza illustra un cartellone che rappresenta il mondo visto con gli occhi di un bambino e tre ragazzi che recitano una poesia scritta da loro esprimendo gli auspici per il futuro di tutti noi. Infine, gli studenti hanno messo in scena un “jeu de rôle” lanciando un messaggio al mondo “Solo chi guarda il mondo con gli occhi e il cuore di un bambino può conoscere l’amore e la pace. È una riflessione tratta dall’ascolto della canzone “L’oiseau et l’enfant” che la classe ha deciso di cantare, cercando di sensibilizzare tutti con la seguente frase che si ripete nel ritornello “Un paese d’amore non ha confini per chi ha il cuore di un bambino”.Questi compiti autentici, particolarmente apprezzati dalla presidente dell’A.M.O.P.A., permettono di stimolare il senso critico e la capacità di acquisire competenze che vanno ben oltre la semplice memorizzazione delle conoscenze linguistiche.

Il Dirigente scolastico Antonio Calogero Diblio ha sempre affermato l’importanza delle lingue straniere e della lingua francese in particolare e il rilievo che tale disciplina ha all’interno dell’istituto, che è da sempre impegnato in vari progetti extracurricolari, come progetto orientamento e teatro francese, attraverso i quali gli alunni raggiungono competenze di comunicazione attiva nella lingua francese.

Nel video seguente i lavori realizzati dai ragazzi: