Caltanissetta, Noi con l’Italia: parità di genere e sviluppo del territorio al 5° caminetto del “ModerataMente”

Il Coordinatore Regionale per la Sicilia Noi con l’Italia Massimo Dell’Utri, durante quinto caminetto del programma ModerataMente svolto a Caltanissetta, ha ribadito l’importanza del ruolo delle donne nelle imprese, la parità di genere, l’inclusione e la coesione con riferimento alle missioni del PNNR, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Aspetti focali che vanno accompagnati a tematiche importanti per la città quali la valorizzazione delle risorse del territorio, la nascita e lo sviluppo del museo mineralogico, di quanta ricchezza contiene e della grande opportunità che offrirebbe la sua valorizzazione per l’intera provincia nissena in termini di turismo.

Tutte tematiche che il gruppo si è impegnato di inserire nel programma politico per le prossime amministrative attraverso un assessorato dedicato e una fondazione.

L’assessorato “per le pari opportunità e l’inclusione sociale” sarebbe promotore, insieme al terzo settore, di raccoglierne i fabbisogni e fare sì che i tecnici dell’associazionismo di settore partecipino attivamente al disegno dei bandi.

La fondazione sarebbe finalizzata allo sviluppo del Museo e il rilancio del turismo scolastico e del geoturismo.

Il coordinatore regionale per la Sicilia Massimo Dell’Utri ha concluso il caminetto invitando le forze politiche moderate e l’associazionismo del capoluogo nisseno a condividere costruttivamente un programma di rilancio per il nostro territorio.

Il prossimo appuntamento con “ModerataMente” è stato fissato per il 24 maggio e si concentrerà su arte, cultura ed intrattenimento.