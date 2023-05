Caltanissetta, al “Russo” un ponte PCTO con il Cefpas per unire scuola e lavoro

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente, consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.



Il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi

siano in grado di imparare concretamente in modo responsabile e autonomo.

L’IISS “Luigi Russo”, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, è riuscito ad offrire agli studenti dell’indirizzo Biologico Sanitario percorsi articolati, particolarmente formativi, promossi

dal PNRR dell’Università di Palermo, che si sono svolti nel mese di maggio a Caltanissetta presso la sede del CEFPAS.

Il titolo del percorso “Anatomia del canale alimentare” chiarisce quanto il professor Alessandro Pitruzzella, ricercatore dell’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Medicina e Chirurgia, abbia approfondito con passione ed estrema disponibilità, rendendo le lezioni, sia teoriche che pratiche, molto interessanti e fruibili da tutti gli Studenti partecipanti al progetto. Durante il primo incontro il relatore ha illustrato l’anatomia e le patologie del canale alimentare;







nel secondo ha affrontato l’importanza della dieta mediterranea come patrimonio dell’UNESCO, gli stili di vita, le sane abitudini alimentari, le patologie legate all’alimentazione, l’obesità, l’infarto, l’ipertensione, il colesterolo e il diabete.

L’ultimo incontro ha avuto carattere pratico: la preparazione di un vetrino con l’utilizzo di un microtomo, partendo dalla sezione di un tessuto per giungere alla colorazione ed alla messa in

evidenza delle differenti tipologie di organi; sono stati osservati i vetrini preparati a fresco e già pronti, forniti dall’università.



Tutor del percorso la professoressa Valentina Pistis, che ha seguito il gruppo di studenti composto della classe 4°A tecnologico, che ha partecipato per intero, e da studenti provenienti dalle classi

4°C, 3°B, 3°C e 3°A dell’indirizzo Biologico Sanitario.



Il Professore Pitruzzella, soddisfatto della partecipazione attiva ed interessata degli studenti, si è reso disponibile a collaborare in futuro con l’Istituto, creando con lo stesso una collaborazione pcuermanente.