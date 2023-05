Caltanissetta, Aiello sulla villa Cordova: “Perché sperperare denaro per ristrutturare i bagni pubblici?”

“Ci sono interessi economici dietro la ristrutturazione dei servizi igienici dentro Villa Cordova? Lo chiedono attenti cittadini, ai quali dobbiamo dare risposte rassicuranti” – lo dichiara il Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, in riferimento all’importo di circa 32.000 euro stanziati dall’Amministrazione Comunale per ristrutturare i bagni di Villa Cordova.

“Quei servizi igienici, ubicati al piano interrato di Villa Cordova ed accessibili solo tramite ripide scale, non potranno essere fruibili da persone con disabilità motoria, da mamme con passeggini e da persone anziane e con problemi di deambulazione. Inoltre – dichiara il consigliere Oscar Aiello – quei locali sono pericolosi, in quanto nascosti sotto terra dove la percezione di sicurezza è pari a zero. Ristrutturare quei servizi igienici vorrebbe dire sperperare circa 32.000 € di denaro pubblico, il Comune rischierebbe di ritrovarsi bagni non fruibili da tutti e che verrebbero distrutti come avvenuto in precedenza. Per evitare ciò – aggiunge Oscar Aiello – con il collega Fabrizio Di Dio abbiamo presentato una Mozione, con la proposta di disimpegnare quella somma di denaro e di utilizzarla per la progettazione di nuovi servizi igienici facilmente accessibili e sicuri, da ubicare sul piano strada di Villa Cordova. Stranamente – conclude Aiello – la reiterata assenza dei Consiglieri del M5S ha fatto saltare per due volte il Consiglio Comunale che avrebbe dovuto votare la nostra Mozione, assenza strategica che sta facendo sorgere in attenti cittadini legittimi dubbi”.