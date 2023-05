Animali abbandonati. Appello di Brambilla per destinare il 5×1000: “Diamo loro una vita migliore”

“Sono centinaia di migliaia, nel nostro paese, gli animali abbandonati, maltrattati o in difficoltà. Per continuare a occuparci di ognuno di loro ti chiediamo un piccolo aiuto, che a te non costa nulla. Salvarne anche uno solo è un gesto che salva il mondo intero: aiutaci a dargli una vita migliore”.

È questo l’appello lanciato dall’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, per il 5 per mille.



“Da sempre – prosegue Brambilla – la nostra associazione è in prima linea contro il randagismo: li recuperiamo per le strade di tutta Italia, li curiamo e li ospitiamo, in attesa di trovare loro una nuova casa.

Per proseguire in questa importantissima opera a tutela dei più deboli abbiamo bisogno del tuo aiuto. Darai un importante contributo alla salvezza e al benessere degli animali in difficoltà. È un gesto semplice e gratuito, ma essenziale per salvare vite.”.



Donare è molto semplice: nei moduli della dichiarazione dei redditi CU, 730 e Modello Unico, sulla scheda “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF” trova il riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, inserisci il nostro codice fiscale 02692940139 e apponi la tua firma.