Alunni di Villalba a Palermo per la “Giornata della Legalità”

VILLALBA – Il 17 maggio 2023 si è svolta a Palermo la “Giornata della Legalità” durante la quale le ragazze e i ragazzi della Scuola secondaria di I grado “G. Garibaldi” di Villalba, accompagnati dai proff. Giuseppa Immordino, Mariano Mistretta, Maria Carmela Scozzari e Giuseppe M. Spera, hanno avuto l’opportunità di visitare alcuni dei luoghi più importanti della città, tra cui il Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano, la Cattedrale, il No Mafia Memorial e l’Albero Falcone. Questo viaggio di istruzione ha permesso loro di comprendere l’importanza della lotta alla mafia e hanno potuto acquisire conoscenze e competenze preziose, che sicuramente li aiuteranno a diventare cittadine e cittadini consapevoli e responsabili. Inoltre, hanno avuto l’opportunità di apprendere la storia e la cultura della Sicilia, nonché di apprezzare il patrimonio artistico e architettonico di Palermo. La Dirigente scolastica, prof.ssa Loredana P. Matraxia, i docenti e gli alunni, si dicono grati per l’impegno che l’Ars dimostra nei confronti della promozione della legalità e della cultura nella regione Sicilia e desiderano ringraziare per il sostegno che hanno fornito alla loro scuola, il Presidente dell’Ars, on. Gaetano Galvagno, l’onorevole Giuseppe Catania, il signor Antonio Lupo nonché il personale dell’Ars per la cordiale accoglienza e la competenza con la quale hanno guidato gli studenti all’interno del Palazzo dei Normanni.