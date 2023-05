Aics – Comune di Mussomeli: protocollo d’intesa crescita territorio e sue potenzialità

MUSSOMELI – Ancora un appuntamento AICS in terra nissena e ancora nel cosiddetto Vallone, con la sigla di un protocollo d’intesa con il Comune di Mussomeli grazie alla volontà e lungimiranza del Sindaco on. Giuseppe Catania da sempre attento e fattivamente operativo nella crescita non solo di Mussomeli ma dell’intera zona. Anche il sindaco Catania ha sin da subito apprezzato l’dea progettuale presentata, discussa e articolata in un clima di reciproca collaborazione, con il vicepresidente AICS Mario Taibi e con il segretario e Dirigente Sport e Salute Rino Pitanza. Soddisfazione espressa dal Presidente Provinciale AICS Giuseppe Petix con l’AICS che sarà accanto anche al comune di Mussomeli in un reciproco rapporto di collaborazione nell’organizzazione di seminari e convegni; nella promozione di attività culturali, artistiche, ambientali, sportive, sociali, storiche; nella pubblicizzazione, nelle varie forme, delle attività che si andranno a svolgere di diffusione della legalità e sensibilizzazione sociale; progettazione, a titolo prevalentemente gratuito, a vari livelli (regionale, nazionale, europeo) e quant’altro potrebbe nascere per esigenze e volontà delle parti. Insieme si cresce, insieme si migliora, insieme si va avanti, insieme si piuò anche sognare di volare e volare alto. Il tutto per il bene delle nostre comunità ed è quello che oggi ha unito l’AICS comitato di Agrigento e il Comune di Mussomeli.