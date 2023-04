Sicilia, Targa Florio: quasi al termine le iscrizioni per la 107^ edizione

Sempre più vicina la 107^ Targa Florio, l’atteso evento automobilistico siciliano organizzato dall’AC Palermo in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia che dal 3 al 6 maggio sarà al centro della scena sportiva con la sue 5 gare ed altrettante validità di Campionato Italiano.

Tutti i particolari della gara automobilistica più antica del mondo saranno svelati durante la presentazione che si terrà alle ore 11 di martedì 2 maggio, a Palazzo Comitini, sede della Città Metropolitana (già Provincia), in via Maqueda 100 a Palermo. A presentare l’evento ci sarà il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani con il Commissario Straordinario dell’Automobile Club Palermo Giovanni Pellegrino, alla presenza del Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dei vertici regionali e di quelli dello staff organizzatore. Tutte le Redazioni sono invitate.

Le iscrizioni chiuderanno mercoledì 26 aprile, termine ultimo per inviare le adesioni al terzo round di Campionato Italiano Assoluto rally Sparco che darà il via stagionale all’atteso Campionato italiano Rally Junior; sarà l’apertura stagionale per la Coppa Rally di 8^ Zona con coefficiente 1,5; terzo appuntamento anche di Campionato italiano Rally Auto Storiche e con l’arricchimento della regolarità in due declinazioni: Campionato italiano Regolarità Sport e la novità assoluta con la Targa Florio Regularity Rally della prova di Campionato Italiano Regolarità a Media, la competizione con un suo percorso dedicato e le Madonie al centro della scena. Tutte le gare saranno valide per l’ambìto Campionato Siciliano, la partecipata serie promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia. Lo start sarà dal centro di Palermo nel pomeriggio di venerdì 4 maggio dinnanzi al Palazzo dei Normanni, la storica sede del Parlamento Regionale dell’isola. Dopo la prestigiosa passerella gli equipaggi del CIAR Sparco e CIRAS si dirigeranno sulle Madonie per la prova d’apertura della gara in live streaming e diretta su RAI Sport e ACI Sport TV.

Grimaldi Lines ha favorito i viaggi per e dalla Sicilia con delle tariffe dedicate sulle tratte Cagliari- Palermo, Napoli-Palermo e Livorno-Palermo. Informazioni e contatti sul sito www.grimaldi-lines.com, inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it, contattando il Call Center Grimaldi Lines al numero 081496444 o presso i punti vendita Grimaldi Tours indicando la convenzione e il codice sconto FLORlO23GL.L’intesa e le relative tariffe sono disponibili sul sito targa-florio.it e su acisport.it .

Confermati i nomi dei maggiori protagonisti del Campionato italiano Assoluto Rally Sparco, ma grande attesa per i giovani del Tricolore Junior dove figura anche un’equipaggio dell’isola. Terza sfida stagionale per i determinati protagonisti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, serie ACI Sport dove figurano già abitualmente forti equipaggi siciliani, pattuglia che sarà notevolmente rinforzata dalla passione e dalla bravura dei piloti dell’isola. La Sicilia si conferma terra di regolaristi, la specialità registra numeri in continua crescita, come le prestazioni di tanti equipaggi sempre più affascinati dalla sfida ad eguagliare il cronometro. Tante le auto da ammirare che con il loro driver e co-driver hanno prenotato il ruolo di protagonisti nella competizione che è al contempo promozione dell’amore della storia dell’auto e dell’automobilismo in un contesto di alto agonismo.