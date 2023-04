Santa Caterina. Nuova iniziativa per promuovere la formazione universitaria dei giovani: firmata convenzione con la Kore di Enna

SANTA CATERINA. Nuova iniziativa dell’amministrazione comunale per promuovere la formazione universitaria in loco per i giovani studenti che frequentano le sedi universitarie siciliane.

L’assistente sociale, dott.ssa Rosa Aleo, ha firmato una convenzione con l’università Kore di Enna, e in particolare con la facoltà Servizi sociali e Scienze criminologiche con la quale viene data l’opportunità ai giovani studenti universitari che frequentano tale indirizzo di poter svolgere il loro tirocinio curricolare direttamente a Santa Caterina presso l’ente comunale. In questo senso, la stipula di questa convenzione ha già portato ad un primo risultato concreto in quanto due studentesse sono state le prime a fruire di questo canale formativo.

Le due studentesse sono Vivien Grandeppieno e Martina Gangi: per entrambi ci sarà la possibilità di svolgere il tirocinio direttamente presso il Comune di Santa Caterina e di fruire concretamente di tale opportunità per rinforzare quelle che sono le loro conoscenze, competenze e capacità tecniche ed organizzative.

Si tratta di un passaggio importante che consentirà agli studenti universitari di usufruire di percorsi di tirocinio che saranno organizzati e gestiti sulla base di piani individuali ben precisi e sulla base anche di quelle che sono le capacità di ognuno dei tirocinanti.