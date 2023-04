San Cataldo, Rosario Sorce è il nuovo presidente della Società di Mutuo Soccorso “E. Medi”

Domenica 16 Aprile 2023 si sono tenute nella sede della Società di Mutuo Soccorso “E. MEDI” le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2023/2026.

E’ stato un momento di grande partecipazione e di coinvolgimento di tante socie e soci del sodalizio che ha fanno registrare la presenza e l’impegno di gran parte del Sodalizio con 241 elettori che hanno voluto esprimere il proprio parere in occasione del rinnovo.

Erano state presentate due liste, con propri candidati aventi diritto, con visioni totalmente diverse sulla gestione ed il futuro del Sodalizio.

A sfoglio completato è stata premiata la Lista N° 1 con candidato Presidente Rosario Sorce con 171 voti e alla Lista N° 2 con candidato Presidente Michele Giammusso sono andati 70 voti.

Il neo presidente Rosario Sorce sarà affiancato dalla propria squadra composta da :

Salvatore Riggi : Vice Presidente

Massimo Intilla: Segretario

Luigi Bonfanti: Cassiere

Arcangelo Cala’: Consigliere

Scalzo Fabio: Consigliere supplente

Mistretta Giuseppe: Consigliere supplente



Per il Collegio dei Sindaci Revisori sono stati Eletti:

Giuseppe Mastrosimone: Presidente

Intilla Mario: Componente

Angelo Taci: Componente supplente



Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti

La Fisca Salvatore: Presidente

Provvidenza Roberto: Componente

Alaimo Elio: Componente supplente

Per la seconda lista sono stati eletti: Michele Giammusso , La Marca Salvatore, Dell’Aira Tommaso e Ferrara Vincenzo.

Per quanto riguarda l’esito delle Votazioni ed il futuro del Sodalizio il neo Presidente ha sottolineato che: “è volontà di questo Gruppo portare avanti quello che è lo spirito costituente del Sodalizio che in quanto di Mutuo Soccorso deve essere impegnato a dare Aiuto alla comunità dei proprio e dell’ intera comunità Sancataldese.

A tal proposito è mia volontà di iniziare una stagione di nuove iscrizioni coinvolgendo giovani a partecipare ed rilanciare il Ns Sodalizio per proiettarlo verso un futuro partecipato ed orientato verso le famiglie.

Rinnovo che questa mia Elezione l’ho dedicata a due Grandi e Stimati Amici nonché Ex Presidenti che hanno dato tanto alla Società ” E.MEDI ” il Presidente Giuseppe Marceno ‘ ed il Presidente Gaetano Falzone che in occasione del 50° Anniversario dalla Costituzione avvenuta nel Luglio del 1973 saranno ricordati ed celebrati come meritano, aggiungo che per l’occasione dei festeggiamenti ho umilmente chiesto ed ottenuto la disponibilità del Ns Socio Decano e Fondatore del Ns Sodalizio il Prof.re Giuseppe Raimondi di organizzare gli eventi per questo importante anniversario oltre al mio personale ringraziamento a nome del mio Gruppo sarà la Nostra Guida in questo nostro percorso. E in ultimo ma non per importanza – ha concluso il Presidente – voglio sentitamente ringraziare tutti i miei Amici candidati e non per il loro Fraterno affetto , l’impegno e per la fiducia che Assolutamente non disattendero’ stante che saremo di fatto tutti impegnati e tutti amministratori del Nostro grande Sodalizio”.