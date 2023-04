San Cataldo, PD e GD contestano l’incontro con Giuseppe Scopelliti: “Questa non è cultura”

Oggi, in Sala Borsellino, Giuseppe Scopelliti presenterà il suo libro ma il PD e i GD di San Cataldo non condividono questo incontro. “L’Ex Presidente della Regione Calabria ed ex Sindaco di Reggio Calabria, ha una carriera politica fondata sul solco del neo fascismo, dal Fronte della Gioventù al Movimento Sociale Italiano, poi con Alleanza Nazionale ed ancora con Berlusconi e infine con Alfano.

Riteniamo inaccettabile che alla vigilia del 25 aprile si dia spazio in una sala comunale, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune, a un soggetto che non ha mai nascosto le proprie idee, come quando nel 2014 dichiarava: “noi non vogliamo nè uomini che non siano coraggiosi, nè mezzi uomini, nè uomini che sono innamorati di altri uomini. A noi ci piace l’idea di mettere in campo uomini che siano innamorati di donne, che amino il rapporto di coppia e che individuano nel rapporto di un matrimonio un uomo e una donna.”

Nel libro che sarà presentato in sala Borsellino Scopelliti racconta la sua vita, che però, per PD e GD è costellata da “indagini imbarazzanti”.

“E’ stato infatti condannato a 4 anni e 7 mesi, in via definitiva, per falso in atto pubblico – hanno proseguito -. La vicenda riguardava il Caso Fallara e si riferiva ad incarichi affidati alla dirigente del settore bilancio, attraverso cui veniva falsificato il bilancio ed effettuando pagamenti e spese privi di copertura. La Cassazione ha definito le sue condotte “messe in atto in spregio di norme e principi giuridici basilari” che “costituiscono chiari sintomi di grave noncuranza e di palese deviazione dai doveri della funzione pubblica esercitata”.

Ma le ambiguità non finiscono qui, tra le controversie anche possibili frequentazioni equivoche, seppur mai indagato in tal senso, con soggetti vicini alla ‘ndrangheta. Comportamenti che non hanno nulla a che vedere con la comunità di San Cataldo, che invece dovrebbe contrastarli.

Per questo pensiamo che la concessione del patrocinio e addirittura la co-organizzazione di un evento in cui sia protagonista Scopelliti sia inaccettabile. Chiediamo al Sindaco e alla Vice Sindaco di tornare immediatamente sui loro passi perchè questa non è cultura”.