Omicidio di Pio La Torre. Di Cristina (PD): “Figura immensa, resta un faro ancora oggi”

A seguire le considerazioni di Peppe di Cristina, dalla Direzione nazionale PD, in merito all’assassinio di Pio La Torre.

“Oggi il ricordo di Pio La Torre assume una valenza maggiore.

Oggi con un governo che abbassa la soglia di moralità,dove il trasformismo è diventata una regola,dove le istituzioni in primo a la magistratura sono sotto attacco in nome di un garantismo che dovrebbe difendere solo i potenti.

Allora oggi ricordare Pio La Torre è un dovere non solo politico ma anche e soprattutto civile .

Pio La torre è stato una figura unica,immensa, di grande coerenza e di grandi ideali, capace di compiere delle scelte senza mai scendere a compromessi; un’intelligenza vera, completamente consapevole di come non possa essere disgiunta la lotta alla Mafia ed al crimine in generale da una precisa idea di società e di democrazia,che aveva chiara L’idea di “questione morale”,un uomo che non ha avuto mai Laura di scontrarsi con i poteri forti e che ha pagato il prezzo del coraggio e della sua coerenza con la vita.

Oggi Pio La Torre resta un faro, adesso tocca a noi”