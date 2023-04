Invicta lotta contro Adrano ma i giochi si definiranno a Caltanissetta

L’Invicta ad Adrano lotta fino alla fine ma si deciderà tutto a Caltanissetta.

È proprio così L’Invicta gioca gara 1 della finalissima ad Adrano dove i padroni di casa partono subito forte e mettono subito in chiaro che non sono disposti a lasciare campo ai nisseni.

I primi due quarti sono dei padroni di casa, ma L’Invicta grazie a un super Mattia Talluto (che nonostante il carico dei 3 falli personali non si risparmia e sfoggia tutto il suo talento) coadiuvato da un veterano Giusti sempre più allenatore in campo rimane attaccata ad 8 punti di distanza.

Si rientra dagli spogliatoi ed i nisseni partono a razzo recuperano il gap e superano Adrano, mancano 5 minuti alla fine della partita l’inerzia cambia ed Adrano sale in cattedra.

L’Invicta sbaglia due contropiedi e tre conclusioni da sotto, Adrano ne approfitta e a ventitré secondi dalla fine trova il canestro del sorpasso che sancisce il più due per i padroni di casa.

I giochi rimangono aperti e si deciderà il titolo del campionato di serie D domenica 23 Aprile al Palacannizzaro di Caltanissetta dove L’Invicta scenderà in campo per dare tutto con un uomo in più il caloroso pubblico nisseno che in tutta la stagione è stato una forza non indifferente.