Il Nisseno Fabio Sollami e la sua Beretta all’ISSF World Cup del Cairo

Fabio Sollami, 44 anni, tiratore del tiro a volo “Torretta” di Caltanissetta è stato convocato per l’ISSF World Cup che si terrà in Egitto, al Cairo che si svolgerà dal 2 al 4 maggio 2023.

Lo sportivo pratica il tiro a volo fin da giovane e, nonostante il lavoro faticoso dell’azienda di famiglia, è sempre riuscito ad imporsi a livello nazionale mettendo in mostra talento e abilità.

La sua prima convocazione nella squadra nazionale di tiro a volo, specialità fossa olimpica, risale al 2009 e da allora ha partecipato a diverse gare internazionali e Coppe del Mondo.

Anche quest’anno è riuscito a centrare l’obiettivo di poter essere tra i migliori tiratori d’Italia piazzandosi primo dopo la selezione tra tutti gli sportivi in lizza.

Al Cairo Fabio Sollami porterà tutta la sua grinta e voglia di vincere sfidando i migliori tiratori del mondo. Insieme a lui, nella squadra italiana, ci saranno Massimo Fabbrizi, Simone Lorenzo Prosperi e Diego Valeri.

La partecipazione di Fabio, però, è già motivo di orgoglio per la famiglia, per la società di tiro a volo di Caltanissetta che vede un suo componente partecipare ad una gara così importante ed anche per i Nisseni che devono andare fieri che un loro concittadino abbia raggiunto un livello agonistico così prestigioso.