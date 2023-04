Futsal serie C1, ultima giornata “esplosiva” : la Vigor San Cataldo pareggia in casa ed il Gela vince il campionato

Imprevisto e tellurico finale nel girone B del campionato di serie C1 di Futsal siciliano: le due prime della classe si sono “separate” proprio all’ultima giornata. La PGS Vigor ha pareggiato in casa mentre il Gela si è imposto ad Adrano per 3 a 1 conquistando la vittoria del campionato e la promozione in serie B.

“Suicidio” calcistico quello avvenuto sabato 15 aprile al “Palasport Peppe Maira” di San Cataldo per la Vigor, che ha letteralmente buttato via ad un minuto dalla fine, la possibilità dell’eventuale spareggio per la promozione diretta nella serie cadetta. Il 4 a 4 casalingo con l’ostico Rosolini, a cui serviva almeno un punto per sperare nei play-out, ha spento i sogni di gloria dei padroni di casa.

Palazzetto strapieno di supporter che non hanno mai fatto mancare l’incitamento al quintetto di Mister Lo Porto che ha schierato inizialmente Di proietto tra i pali, Martorana, Marquez, Niccoli e Agnello. Inizio che illude i locali con un momentaneo ed abbagliante doppio vantaggio. Niccoli raccoglie in area un passaggio di Martorana e porta avanti la Vigor. Poco dopo lo spagnolo Marquez imbuca per Niccoli che sigla il raddoppio.

Inspiegabilmente i padroni di casa cadono in letargo e gli ospiti reagiscono con veemenza e ne approfittano: vincono l’ennesimo contrasto e prima accorciano le distanze con un tiro non irresistibile per il portiere blu-amaranto, poi pareggiano i conti su un contropiede ben orchestrato dal gigante pivot siracusano, che si invola verso la porta avversaria e di punta trafigge Di Proietto.

Mister Lo Porto è incredulo e prova a scuotere i suoi che iniziano però a fallire diverse palle goal. La prima frazione si conclude sul 2 a 2.

Il secondo tempo inizia con la Vigor in gestione ma troppo “moscia” e prevedibile, gli ospiti ringraziano e passano addirittura in vantaggio, ammutolendo i quasi 400 supporter sancataldesi.

Vigor che tenta di reagire e dopo 7 minuti e molteplici occasioni gettate alle ortiche, Marquez recupera di testa un pallone calciato via dal difensore siracusano e appoggia a Niccoli, che lo aspetta e lo serve sulla corsa, lo spagnolo “apparecchia” per Agnello che pareggia i conti. Il ristabilito equilibrio … rinvigorisce la Vigor che cinge d’assedio l’area avversaria. Ancora Agnello, in veste da lupo famelico, manda a spasso il suo avversario e scaraventa in fondo al sacco la palla del 4 a 3 scatenando il delirio sugli spalti

La Vigor compie l’errore di non chiudere la partita. Prima Niccoli non sfrutta un bel triangolo chiuso con Agnello, tentando di saltare il portiere che non “cade” sulla finta e neutralizza la sfera; poi è Tacito da posizione impossibile a colpire l’incrocio dei pali. Botindari liscia il tap-in da due passi e sul finale Granatiere ha sui piedi due occasioni d’oro, la prima su una grande imbucata di Marquez, non trovando completamente la porta e la seconda, in un due contro “zero” centra in pieno il giocatore di movimento che in quel momento si trovava in porta.

Nel calcio c’è una legge non scritta ma che è una sentenza inappellabile: goal sbagliato, goal subito.

La beffa che costa alla Vigor il campionato si materializza ad un minuto dalla fine: la difesa di mister Lo Porto è posizionata male e si fa sorprendere sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il 4 a 4 conclusivo sancisce la vittoria del campionato da parte del Gela e costringe la Vigor a disputare la finale interregionale dei playoff contro la corazzata dell’ Asd Futsal Mazara 2020 di mister Enzo Bruno, sabato 29 aprile a Palermo.

A fine partita, grande commozione sugli spalti per l’ultima partita (in casa), giocata dallo storico ed iconico capitano Savio Falzone.

