Caltanissetta, venerdì il Minitour di Calenda fa tappa in città

Partirà il 26 aprile da Palermo un primo tour di Carlo Calenda, leader di Azione, nel territorio siciliano. Il tour toccherà anche le città di Mazara del Vallo e Caltanissetta.

L’obiettivo, spiegato in una nota di Azione Sicilia, è quello di “incontrare iscritti e simpatizzanti siciliani, ma soprattutto per parlare di idee e proposte per il futuro della nostra regione”.

“Iniziare questo giro della Sicilia proprio da Palermo è per noi estremamente importante, perché si riparte proprio dal rilancio di quel 15% dei consensi che proprio meno di un anno fa ci ha visti protagonisti in città”, dice Fabrizio Ferrandelli, membro della segreteria nazionale e capogruppo di Azione al consiglio comunale di Palermo.

E sul senso di questo tour del leader di Azione interviene Michelangelo Giansiracusa, commissario regionale del partito, che afferma: “siamo estremamente contenti di poter avere il nostro leader, Carlo Calenda, nei nostri territori per parlare di temi, programmi e della nostra idea di Sicilia. Dopo una fase che ci ha visti impegnati nella strutturazione del partito nell’Isola, questo tour di Carlo segna l’inizio di un nuovo passo, fatto di proposte, impegno e ascolto”.

L’incontro di Palermo si terrà alle 19 presso il Kalhesa di Palazzo Forcella de Seta, al Foro Italico. Il 27 aprile Calenda sarà a Mazara del Vallo, sempre alle 19, per un incontro pubblico al complesso San Carlo Borromeo di via San Giovanni. La tappa di Caltanissetta è stata fissata per il 28 aprile, alle 17:30, a Villa Barile di via delle Calcare.