Caltanissetta, Salvatore Di Giovanni nominato Commissario Straordinario Provinciale FAPI

Salvatore Di Giovanni è stato nominato Commissario Straordinario Provinciale FAPI di Caltanissetta.

L’incarico è giunto direttamente dal presidente nazionale Gino Sciotto.

La Fapi è un’associazione datoriale che opera nel settore dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, del turismo, dei servizi e dei pensionati. A Di Giovanni è stato affidato il compito di rafforzare la presenza nella confederazione sul territorio.

“Questa fiducia – sottolinea Di Giovanni, che è anche titolare dell’Associazione Formazione e Sicurezza – arriva in una fase di criticità per il sistema economico siciliano ed è uno stimolo fortissimo a proseguire l’impegno intrapreso dalla FAPI, in primis sostenendo le nostre imprese nell’affrontare le sfide che il futuro riserverà”.

In un momento così delicato, dunque, il presidente Sciotto ha scelto Di Giovanni per rilanciare le imprese del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Caltanissetta: “Sarà impegnato fin da subito – spiega Sciotto – per dare ulteriore slancio a progetti, idee ed iniziative che investono i numerosi campi di intervento dell’associazione. Immediatamente chiederemo un incontro con l’amministrazione comunale per individuare soluzioni di rilancio dell’area commerciale del centro storico, maggiore decoro urbano, rafforzamento della sicurezza e maggiore coordinamento sulle attività”.