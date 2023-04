Caltanissetta, “Prendiamoci cura”: venerdì un incontro aperto ai cittadini

Si incontreranno il prossimo 21 aprile alle ore 17:30 nella sala conferenze di BANCASICANA di Via Francesco Crispi 25 a Caltanissetta, associazioni, cittadini, cittadine e abitanti di Caltanissetta per la prima riunione operativa della Convenzione per la città chiamata “Prendiamoci cura”.

Lo scorso 14 febbraio le Associazioni che avevano dato la loro adesione hanno ricevuto una bozza di Regolamento, predisposta da Onde donneinmovimento e Governo di Lei Caltanissetta, da approvare in occasione del primo incontro insieme.

La Convenzione convocata il 21 aprile prossimo discuterà, con le stesse modalità proposte in occasione della prima Assemblea, un ordine del giorno relativo alla discussione e approvazione del Regolamento; alla nomina di Presidente, Coordinatori e Coordinatrici; alla sottoscrizione di nuove adesioni.

Si definirà un programma di attività con l’individuazione degli strumenti di partecipazione adeguati a rendere più efficace l’interlocuzione con gli Enti Pubblici.

La partecipazione è estesa indistintamente a tutte le persone che desiderano aderire alla Convenzione.