Caltanissetta, Panathlon Club: un incontro sul campione di box Nino Benvenuti

Interessante e partecipata presentazione del libro “Nino Benvenuti Un campione per amico”, scritto da Gianni Virgadaula ed edito da Maurizio Vetri Editore con il patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana.

Il Panathlon Club di Caltanissetta, presieduto da Sergio Maria Marchese, ha organizzato l’evento che ha avuto luogo presso l’Auditorium Provinciale “G. Bufalino” di Caltanissetta, grazie alla collaborazione del Liceo Scientifico “A. Volta”, diretto dal prof. Vito Parisi.

Alla presenza degli alunni delle classi ad indirizzo sportivo dell’ istituto, l’autore del libro ha dialogato con Giuseppe Iacono, ha raccontato della lunga amicizia con Benvenuti e si è soffermato sui diversi passaggi del libro che ricostruiscono i momenti salienti della carriera del grande pugile fiulano. Dalla medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Roma 1960 ai tre incontri memorabili con l’amico/avversario Emile Griffith, valevoli per il titolo mondiale dei pesi medi, fino alle due sconfitte con l’astro nascente Carlos Monzon. Particolare spazio è stato dedicato all’evento che vide Nino Benvenuti protagonista di una due giorni organizzata nel dicembre 2010 a Caltanissetta per celebrare le gesta del campione di boxe e dell’ uomo e per raccogliere fondi a favore di Emile Griffith, che colpito da una grave malattia viveva in condizioni economiche disagiate.

Nel corso della presentazione Gianni Virgadaula, regista, scrittore e giornalista pubblicista, ha potuto interloquire con Piero Tamburo, presidente regionale della Federazione Pugilistica Italiana, e con quanti tra i presenti hanno manifestato curiosità sui temi trattati.

Erano presenti all’ iniziativa la vice sindaco Grazia Giammusso e l’assessore allo sport Fabio Caracausi, la Prof.ssa di Scienze motorie e sportive Michela Di Ganci nonché il Governatore dell’ Area 9 del Panathlon International Roberto Pregadio.