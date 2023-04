Caltanissetta, Matta e Schirmenti sulla Settimana Santa: “Quanto ha prodotto l’indotto turistico?”

È stata depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale dai Consiglieri Giuseppe Marco Matta e Maria Antonietta Schirmenti del gruppo Orgoglio Nisseno, un’interrogazione all’assessore al Turismo Grazia Giammusso relativamente alla richiesta di analisi dei flussi turistici e la permanenza media durante la Settimana Santa.

I Consiglieri di Orgoglio Nisseno hanno evidenziato l’importanza della Settimana Santa per la nostra città non solo da un punto di vista religioso, ma anche da un punto di vista turistico e di sviluppo economico, che rende la stessa una vetrina internazionale, atteso anche il fatto che la stessa è patrimonio europeo.

La proposta è quella di attuare allora adeguate politiche di promozione del territorio, che interessino diversi periodi dell’anno, ponendo il focus sulla multiformità del nostro territorio volto ad offrire un turismo poliedrico che spazi dall’enogastronomico al cicloturismo, dal turismo esperienziale al turismo religioso.

I Consiglieri Matta e Schirmenti evidenziano che la promozione territoriale è uno dei punti presenti nel programma politico-amministrativo di questa amministrazione, e da circa 4 anni, gli stessi hanno posto diverse volte all’attenzione di questa amministrazione la necessità di porre in essere un’adeguata promozione territoriale.

La redazione di un Piano di Sviluppo Turistico Territoriale per la città contribuirebbe, difatti, a creare un “marchio d’area” identificativo che consentirebbe di offrire il nostro territorio agli operatori turistici interessati alla poliedricità delle risorse turistiche che nello stesso insistono.



I Consiglieri di Orgoglio Nisseno, Giuseppe Marco Matta e Maria Antonietta Schirmenti, interrogano il Signor Sindaco al fine di ottenere dati concreti sul reale flusso turistico durante la Settimana Santa, chiedendo di concentrarsi su un indice “puro” che evidenzi in maniera esclusiva il target di turisti in visita appositamente per partecipare ai riti e alle processioni della stessa, escludendo o diversificando il target VFP (Visiting Parent & Friends) che permane durante il periodo delle festività pasquali per venire a trovare parenti e amici nisseni prescindendo da iniziative ed eventi.



Altro elemento per una approfondita valutazione sarebbe inoltre quello di analizzare la permanenza media dei turisti durante la Settimana Santa in relazione ai giorni di maggior afflusso e incrociando, in ultimo, i dati con il numero medio di pernotti durante l’intero anno.



L’interrogazione mira, inoltre, ad analizzare tale flusso turistico in maniera da individuare un target di interesse strettamente connesso ad iniziative ed eventi attrattivi, al fine di attuare le adeguate politiche di promozione territoriale che vedano coinvolti gli operatori turistici, anche nell’ottica di servizi e progettazioni specifiche indirizzate a tali flussi.

Raccolti i dati, sarà possibile ipotizzare la redazione di un piano di sviluppo turistico per la città (Piano di Destination Managment), utile a predisporre in maniera adeguata e strategica lo sviluppo turistico territoriale, il tutto con una vision proiettata sul breve, medio e lungo termine, che consenta, di riflesso, l’incremento economico di tutto l’indotto.