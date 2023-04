Caltanissetta, martedì torna “la corsa dei camerieri”: il Centro Storico ripercorso dalle giacche bianche

Martedì 18 aprile 2023 dalle ore 10 tornerà a Caltanissetta “la corsa dei Camerieri”, la storica manifestazione nata a Parigi agli inizi del ‘Novecento e diffusa anche in Italia e a Caltanissetta.

Un evento speciale promosso dall’Istituto alberghiero Sen. A. Di Rocco di Caltanissetta con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e del gruppo dei Camerieri nisseni.

A partecipare saranno gli studenti dell’istituto nisseno che, in Corso Umberto, si sfideranno con altri loro coetanei di tutta l’isola. Al momento è stata confermata la partecipazione di circa 50 giovani ma le iscrizioni resteranno aperte fino a domani alle 9.30 del mattino.

Promotori di questa antica – e poi dimenticata – usanza sono il Maestro del Lavoro Michele Tedesco e Sasà Maiorana che già da qualche anno hanno recuperato la storica manifestazione.

“Per 4 anni abbiamo fatto rivivere la corsa dei camerieri dentro i cancelli dell’istituto alberghiero Sen. A. Di Rocco, competizione interna poi sospesa per due anni a causa delle restrizioni dovute al contenimento della pandemia Covid-19” hanno raccontato Tedesco e Maiorana.

Nel 2022 l’assessora alla cultura e l’istruzione Marcella Natale ha proposto di replicare la manifestazione spostandola in Centro Storico, proprio in quel Corso Umberto nel quale in passato baristi, pasticceri e camerieri correvano circondati da una folla di spettatori che, per un breve arco di tempo, si trasformavano in animate tifoserie.

La manifestazione, proprio per motivi organizzativi finalizzati a supportare la partecipazione degli studenti, è stata organizzata durante la settimana ma, se l’iniziativa dovesse proseguire e conquistare “i professionisti in giacca bianca”, non è escluso che le prossime corse potrebbero tornare a coinvolgere i lavoratori ed essere dunque organizzate nel weekend o in orari in cui sarebbe facilitata una maggiore partecipazione di pubblico.

La “corsa dei camerieri” si doveva svolgere il 27 settembre 2022 all’interno del calendario degli eventi del “Settembre Nisseno”. Tutto era pronto, dal percorso alle targhe per i vincitori, ma l’allerta meteo sopraggiunta nelle ultime ore ha obbligato gli organizzatori a sospendere la manifestazione e rinviarla al 18 aprile 2023.

Domani mattina i concorrenti, con in mano un vassoio e i bicchieri pieni, si sfideranno in una gara di equilibrio, maestria e destrezza. Prima della partenza si terrà un corteo con tutti i partecipanti che dal quartiere Santa Lucia sfilerà fino al nastro di partenza. Ad accompagnare i giovani studenti al “via” saranno rappresentanti del Comune, tra cui il sindaco Roberto Gambino e l’assessora Marcella Natale, gli organizzatori Michele Tedesco e Sasà Maiorana, e alcuni rappresentanti dell’istituto Di Rocco.

Un appuntamento da non perdere per i tanti curiosi che vorranno assistere a questa manifestazione e chi ricorda ancora questa agguerrita competizione e desidera riviverla.

Nell’articolo: foto storiche scattate durante le precedenti corse dei camerieri