Caltanissetta, “L’Ultima Cena” di A.Te.Pa. è andata in scena nell’atrio della Scarabelli

Quest’anno la Settimana Santa di Caltanissetta è stata ostacolata dal tempo atmosferico che ha condizionato molti degli eventi programmati nel periodo considerato dai Nisseni come il più importante dell’anno.

Nonostante la pioggia la processione del Gesù Nazareno ha percorso le vie del Centro Storico circondato da fedeli. Non hanno avuto la stessa opportunità “L’Ultima Cena”, la rappresentazione Sacra di A.Te.Pa., e le Varicedde, i piccoli gruppi sacri che ripercorrono la passione di Gesù.

La prima non è stata nemmeno iniziata a causa di un temporale che non avrebbe assicurato le basilari misure di sicurezza. Le Varicedde, invece, hanno iniziato il loro tragitto per fermarsi mezz’ora dopo la partenza e rientrare nella Cattedrale per evitare che la pioggia distruggesse questi capolavori centenari.

L’associazione Teatro della Parola, però, non ha voluto privare la città di questa rappresentazione che mira a entrare nel circuito europeo delle rappresentazioni pasquali e già dalla sera del lunedì, comunicando l’annullamento tramite un video in diretta trasmesso dalla pagina social del Sindaco Roberto Gambino, aveva promesso di “riprogrammare l’evento il prima possibile”.

Nel pomeriggio di ieri gli attori, in abiti d’epoca e grandi rami di palme in mano, sono usciti da Largo Badia, hanno attraversato corso Vittorio Emanuele e corso Umberto, per fermarsi nell’atrio della Biblioteca Scarabelli.

L’organizzazione, prima di iniziare, ha ringraziato tra gli altri l’amministrazione Comunale che ha patrocinato l’evento, il Comitato di quartiere San Francesco/Stazzone e il suo presidente Michele Bellomo e, per le dirette streaming svolte durante tutto l’arco della settimana Santa, Il Fatto Nisseno, Blog Sicilia e Riti della Settimana Santa Caltanissetta (Sicily).

Luci dalle tonalità del rosa e del blu hanno illuminato gli archi dello storico edificio nisseno e, in questa coreografica scenografia, gli attori hanno rimesso in scena ciò che i Vangeli raccontano sia avvenuto prima e dopo l’Ultima Cena di Gesù, tra l’ingresso a Gerusalemme e la Cattura.

Uno spettacolo che, come sempre, si è dimostrato gradevole da seguire e affascinante nella sua messa in scena.

I testi della rappresentazione sono stati scritti da Salvatore e Giuseppe Riggi. La seconda parte, quella che è andata in scena martedì 4 aprile, invece, era stata scritta da Piero Carà.

Al termine della rappresentazione, tra gli applausi dei presenti, A.Te.Pa. ha dato appuntamento alla Pasqua 2024.