Adesione all’Unione dei Comuni “Mussomeli Valle dei Sicani. Vullo, Mingoia e Munì componenti per il comune di Mussomeli

MUSSOMELI – Si è svolto presso il Palazzo Sgadari, come da regolare avviso di convocazione del Presidente Gianluca Nigrelli, il consiglio comunale di Mussomeli convocato in seduta ordinaria per il 27 aprile 2023 per le ore 18,30. Presente il sindaco Catania e l’intera giunta al completo. 1) Scelta degli scrutatori; 2) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 3) Adozione del programma costruttivo in variante ai sensi della L.R. 06/04/1996 n.22, per la realizzazione di n.8 alloggi sociali di edilizia convenzionata sul territorio ubicato tra la via Tazio Nuvolari e Piazza Stadio del Comune di Mussomeli. 4) Unione di Comuni “Mussomeli Valle dei Sicani”. Approvazione statuto e atto costitutivo. 5) Unione di Comuni “Mussomeli Valle dei Sicani”: Elezione dei consiglieri comunali in rappresentanza del Comune di Mussomeli. 6) Procedimento per il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis). Termini di conclusione el procedimento. 7) Fondo perequativo degli Enti Locali art.11 L.R.n.9/2020 anno 2021 per comunicazione all’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica. 8) Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 – ANNO 2023. 9) Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ANNO 2022. 10) Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ANNO 2023. L’anzidetto ordine del giorno è stato tutto trattato ed approvato. Intanto c’ è da dire che per l’Unione di Comuni “ Mussomeli Valle dei Sicania” sono stati eletti in rappresentanza del Comune di Mussomeli i consiglieri Enzo Vullo, Salvina Mingoia ed Enzo Munì. (IL VIDEO DELLA SEDUTA)