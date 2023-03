Villalba. L’amministrazione comunale punta ad aderire all’Unione dei Comuni Madonie. Al Consiglio l’ultima parola

VILLALBA. In seguito all’ inserimento del Comune di Villalba nell’ambito dell’ Area Interna Madonie si rende necessario aderire all’Unione dei Comuni Madonie al fine di poter usufruire delle risorse messe a disposizione per le diverse Aree Interne presenti in Sicilia (circa 45 milioni). Lo ha reso noto il sindaco Maria Paola Immordino.

Il primo cittadino villalbese ha aggiunto che “L’ Amministrazione Comunale ha già intrapreso tutte le iniziative necessarie a tal fine, l’ ultima parola ora spetta al Consiglio Comunale il 14 marzo pv, che dovrà dare il proprio consenso all’adesione all’Unione”.

L’ Area Interna Madonie è una realtà che esiste già dal 2014 ed ha maturato un’ importante esperienza in materia di sviluppo locale e promozione del territorio, “per Villalba si tratta di una grande occasione che non possiamo lasciarci sfuggire”, ha aggiunto il sindaco che ha concluso: “Confido nel senso di responsabilità di tutti i consiglieri comunali e sono sicura che non permetteranno che Villalba perda questa opportunità di sviluppo. A tal proposito si è svolto ieri presso l’ aula consiliare un incontro con il Presidente Sosvima Alessandro Ficile che ha chiarito dubbi e risposto alle domande dei consiglieri e cittadini presenti”.