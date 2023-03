Villalba. Il sindaco Maria Paola Immordino si complimenta con l’Atletico Villalba: “Fieri di Voi”

VILLALBA. In occasione dell’ultima partita di campionato dell’Atletico Villalba, il sindaco Maria Paola Immordino ha inteso ringraziare tutti i giocatori, la dirigenza, il Mister e i numerosi tifosi.

“Sono stati – si legge in una nota – anni caratterizzati da tantissimi sacrifici, avete affrontato non poche difficoltà nel formare e mantenere una squadra, ma grazie all’ impegno di tutti voi, giocatori , dirigenti e in particolare alla grinta e professionalità del Mister Felice Immordino abbiamo vissuto anni di grandi soddisfazioni, non solo in termini di risultati ma anche di aggregazione sociale”.

Per il sindaco : “Lo sport deve diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, e voi siete riusciti in pieno a perseguire questi valori. Siamo fieri di voi e vi ringraziamo per questi meravigliosi anni”.