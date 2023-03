Sommatino. Dal prossimo 1 aprile le pratiche edilizie saranno trasmesse per via telematica con il portale Sue

SOMMATINO. Come aveva promesso il sindaco Salvatore Letizia, dal prossimo 1 Aprile la trasmissione delle pratiche edilizie avverrà solo ed esclusivamente per via telematica attraverso il portale SUE (Sportellò Unico per l’Edilizia) accessibile dal Sito Istituzionale dell’Ente.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco – di un altro passo avanti soprattutto verso i Professionisti del settore che potranno presentare e consultare in tempo reale le pratiche senza più recarsi negli uffici. Questo processo telematico consentirà altresì la catalogazione e conservazione delle pratiche in maniera automatica”.