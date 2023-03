Serie D. Tutto esaurito al “Tomaselli” per Canicattì – Catania: etnei in Lega Pro in caso di vittoria, ma gli agrigentini non ci stanno

CALTANISSETTA. Oggi 19 marzo al Tomaselli di Caltanissetta è il giorno di Canicattì – Catania. Un match che per gli etnei, in caso di vittoria, potrebbe significare promozione in Lega Pro. Ecco perchè, al di la delle legittime pretese del Canicattì che punta a conquistare punti per risalire la classifica, la gara odierna è importante per la causa del Catania Calcio che potrebbe riconquistare sul campo la tanto agognata promozione tra i professionisti.

Per il match di oggi 19 marzo, la Nissa, nella sua qualità di società ospitante, ha concesso alle due squadre la possibilità di disputare il match al “Tomaselli” anticipando il proprio a ieri sabato 18 marzo. Già tutti venduti i biglietti che erano stati messi a disposizione per le due tifoserie.

La tifoseria del Catania sarà accolta nella curva direzione Caltanissetta, e nella tribuna; invece quelli del Canicattì saranno allocati nella curva direzione Delia. Il match prenderà il via alle ore 15. Il Questore di Caltanissetta ha predisposto adeguati servizi di ordine e sicurezza pubblica con l’impiego di unità delle Forze di polizia territoriali e di rinforzo assegnate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Allo stadio sarà consentito l’accesso ai soli tifosi muniti di tagliando d’ingresso acquistato attraverso la prevendita nelle agenzie autorizzate.