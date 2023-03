Scannella e Galipò pronti al tricolore Rally Junior con CST Sport; l’equipaggio selezionato per la Nazionale azzurra ACI Team Italia

Scannella e Galipò pronti al tricolore Rally Junior con CST Sport L’equipaggio supportato dal sodalizio messinese selezionato per la Nazionale azzurra ACI Team Italia impegnata nel Campionato Italiano Rally Junior. Per il 21enne nisseno ed il co driver messinese la miglior vetrina riservata ai giovani talenti.

Primo impegno sulla Renault Clio Rally 5 alla Targa Florio Roma 30 marzo 2023. Salvatore Pio Scannella e Francesco Galipó saranno al via del Campionato Italiano Rally Junior per i colori della nazionale azzurra ACI Team Italia e supportati da CST Sport, il sodalizio messinese di Gioiosa Marea capitanato, al fianco dei giovani talenti isolani per una nuova sfida tricolore. Il 21enne nisseno affiancato dal bravo co driver messinese di Sant’Angelo di Brolo saranno l’equipaggio siciliano al via del tricolore ACI Sport riservato ai talenti più promettenti.

L’impegno sulla Renault Clio Rally 5 preparata da Motorsport Italia, vettura uguale per tutti i partecipanti allo Junior, inizierà sulle strade siciliane della Targa Florio in programma il 5 e 6 maggio, quale round inaugurale del Campionato Italiano Rally Junior. Meccanico il pilota e agente di vendita il navigatore, formano un equipaggio affiatato che ha saputo mettersi in ottima evidenza nelle gare di zona già da tre stagioni. I protagonisti del campionato Italiano Rally Junior sono stati presentati a Roma all’ombra del Colosseo alla presenza del Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani e dei vertici ACI Sport.

-“Il nostro impegno formativo nelle tre stagioni precedenti adesso assume una forma precisa che si chiama Campionato Italiano Rally Junior – ha dichiarato Scannella – la nostra crescita è stata certamente favorita dalla Federazione che si è accorta di noi grazie al supporto che abbiamo avuto dalla Delegazione siciliana e dall’attenzione del Delegato/Fiduciario Daniele Settimo a cui siamo grati. I programmi sono stati attentamente pianificati con CST Sport e non vediamo l’ora di mettere in moto e trovarci davanti al primo semaforo verde alla Targa Florio, che per noi sarà doppiamente emozionante perché è la nostra gara di casa”-.

Tutto pronto per la nuova ambiziosa sfida che il sodalizio capitanato da Luca Costantino si appresta ad intraprendere in campo nazionale e dove il lavoro è certamente favorito dalle precedenti esperienze che hanno portato a diversi successi, come il tricolore Junior 2022 con Alessandro Casella e quelli 2017 e 2019 con Pollara. ACI Team Italia | Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco | ACI Sport Delegazione Sicilia