Roghi per San Giuseppe a Palermo: poliziotti feriti, tre denunciati

Sono stati denunciati tre giovani per il ferimento di due poliziotti in via Stazzone a Palermo. Gli agenti sono stati colpiti da un lancio di pietre che ha anche danneggiato l’auto di servizio e anche diverse vetture parcheggiate. Sono tre di 17, 16 e 15 anni gli indagati per lesioni e danneggiamenti. Gli agenti sono intervenuti nel corso dei controlli per contrastare l’accensione delle vampe.

Mentre avevano fermato un giovane di 16 anni sono stati raggiunti da diverse pietre. Una ha colpito un agente al volto. Altre hanno raggiunto un altro poliziotto. Sono scattate le indagini che hanno portato ad individuare gli autori del lancio di pietre che sono stati portati in commissariato e denunciati.